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Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: "Время не лечит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 28 августа, накануне Дня Памяти Защитников Украины, матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные и близки украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента. 

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"Прошло шесть лет. И несмотря на это российские генералы до сих пор не осуждены и не объявлены в международный розыск, а украинское руководство, которое способствовало убийствам своим бездействием, не наказано. Россия - враг. Мы требуем наказания за убийство наших защитников. Наказание для тех, кто убивал, кто отдавал приказы на убийство, и для тех, кто способствовал этому своим бездействием. Дела "котлов" под Иловайском в 2014 году и Дебальцево в 2015 году должны быть переданы в суд. Российских генералов нужно объявить в международный розыск. Важно гарантировать, что виновные в гибели военных и добровольцев будут привлечены к ответственности, и такие "котлы" не повторятся снова", - заявили организаторы акции.

Под зданием Офиса Президента митингующие также развернули инсталляцию с подсолнухами. Также родные погибших украинских воинов кричали: "Ганьба!". К митингующим вышел представитель ОП и пригласил инициативную группу на встречу с представителями Офиса Президента. 

Далее родные погибших украинских воинов направились к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора.

Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 01
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 02
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 03
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 04
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 05

Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 06
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 07
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 08
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 09
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 10
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 11
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 12
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 13
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 14
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 15
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 16
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 17
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 18
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 19
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 20
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 21
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 22
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 23
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 24
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 25
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 26
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 27
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 28
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 29
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 30
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 31
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 32
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 33
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 34
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 35
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 36
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 37
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 38
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 39
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 40
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 41
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 42
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 43
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 44
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 45
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 46
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 47
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 48
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 49
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 50
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 51
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 52
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 53
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 54
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: Время не лечит 55

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • вау
    Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ: "Время не лечит" - Цензор.НЕТ 7285
  • Valery Greff
    А что в это время делал вiслюк оманский? ПожралЪ... Поср@лЪ...
  • ALEX SUROVV
    Кощунством выглядит уже то что в центре Киева до сих пор стоит логово убийц убивших десятки тысяч украинцев и забравших наши дома и нашу землю. Я надеюсь что у Парашенка и КО тоже отберут дома и заводы и оно будет оставшуюся жизнь бегать по миру и по судам с голой жопой доказывая свою правоту
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