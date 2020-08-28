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Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО

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Полковники Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 года на Донбассе от взрыва мины. Оба посмертно удостоены высшего звания — Герой Украины. Ко Дню памяти защитников Украины коллектив Национальной академии СБУ создал видеосюжеты о спецназовцах.

Видео опубликовано на канале СБУ в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Полковники СБУ Денис Волочаева и Дмитрий Каплунов были одними из лучших снайперов Украины - получали победные и призовые места на международных соревнованиях по снайпингу среди военных и правоохранителей", - сказано в сообщении СБУ.

На их счету - десятки ротаций и сотни операций.

"С самого начала российской агрессии в Донбассе они принимали активное участие в захвате преступников и противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для осуществления терактов", - отметили в спецслужбе.

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Сюжеты о Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове являются продолжением проекта "Помним". В его рамках уже создано 17 видеоработ.

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Денис Волочаев

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Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 03Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 04

Дмитрий Каплунов

Проект Помним: СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра А Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове 05

Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов с боевыми товарищами

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Топ комментарии

  • Auto Traking
    Безумно жаль ребят - они НАСТОЯЩИЕ! Здесь будет много комментов от их коллег - и у меня к Вам вопрос - тогда почему ходят по земле такие уроды из управления экономики СБУ как Семочко, Беззубенко, Неговелов, Киптенко и прочие))), получают новые назначения, скупают недвижимость и машины, жируют на крови своих же коллег! Почему так говорю - потому что требуя взятку за закрытие очередного липового уголовного дела от коммерческой компании в августе 2014 (когда кровью захлебывались ребята в Илловайске), эти черти говорили нам - деньги не себе нужны, а ребятам на фронт, на бронежилеты и бусы. Наверное, именно эти бусы в виде Лексусов, Инфинити и Мерседесов мы увидели в собственности негодяев и именно эти бронежилеты в виде хором в Новопечерских Липках и Французских кварталах, Конче-Заспе и Козине? Так среди коллег ребят есть НАСТОЯЩИЕ? У Вас есть офицерская честь и гордость призвать к ответу отпетых рэкетиров и извращенцев из Ваших же рядов? Вам не стыдно за себя? За погибших ребят не стыдно?
  • Андрей Андрийко
    Спасибо Вам МУЖИКИ!!!
    Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
  • Myroslav Hrabovsky
    RIP
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