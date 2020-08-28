Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами. ВИДЕО
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Экс-нардеп и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал на фронте перед украинскими бойцами новую песню "Коли ми станем собою".
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фронтофой презентации появилась в соцсетях. Официальная премьера песни прошла тремя днями ранее.
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