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Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами. ВИДЕО

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Экс-нардеп и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал на фронте перед украинскими бойцами новую песню "Коли ми станем собою".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фронтофой презентации появилась в соцсетях. Официальная премьера песни прошла тремя днями ранее.

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Топ комментарии

  • Big Bang
    вакарчук как политик - 0, как музыкант +5 як на мене...
    най кожний заимаеться своим дилом....
  • Bogdan_
    хорошая шутка про "незашкваренную" фракцию "незашкваренного" певца ротом
  • Nikos KGB
    То не твоя война???
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