ФСБ РФ пыталась завербовать 66-летнюю директора гостиницы на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО
Об этом сообщает на странице в Фейсбуке пресс-служба 3 Управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина рассказала, что сотрудники ФСБ несколько часов удерживали ее в вагончике рядом с пунктом пропуска, заставляя подписать документ о сотрудничестве.
"Я долго отказывалась, но потом у меня уже терпение лопнуло, пришлось согласиться", - говорит она.
ФСБ-шники хотели, чтобы директор гостиницы раз в неделю отчитывалась ей о постояльцах - полицейских, военнослужащих и пограничниках.
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"Подписать - да. Мне пришлось подписать документы, которые они мне предложили, о согласии на сотрудничество. То есть, о том, что ко мне еженедельно будут приходить какие-то сотрудники, которые будут эту информацию доставлять данной службе", - рассказала женщина.
"Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ", - сообщили в пресс-службе.
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