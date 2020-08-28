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ФСБ РФ пыталась завербовать 66-летнюю директора гостиницы на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

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Женщину и ее мужа задержали н пункте пропуска. На нее несколько часов оказывали психологическое насилие, требуя подписать документы о сотрудничестве.

Об этом сообщает на странице в Фейсбуке пресс-служба 3 Управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина рассказала, что сотрудники ФСБ несколько часов удерживали ее в вагончике рядом с пунктом пропуска, заставляя подписать документ о сотрудничестве.

"Я долго отказывалась, но потом у меня уже терпение лопнуло, пришлось согласиться", - говорит она.

ФСБ-шники хотели, чтобы директор гостиницы раз в неделю отчитывалась ей о постояльцах - полицейских, военнослужащих и пограничниках.

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"Подписать - да. Мне пришлось подписать документы, которые они мне предложили, о согласии на сотрудничество. То есть, о том, что ко мне еженедельно будут приходить какие-то сотрудники, которые будут эту информацию доставлять данной службе", - рассказала женщина.

"Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ", - сообщили в пресс-службе.

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Топ комментарии

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    К чему такие сложности? Позвонили бы в Киев, и все узнали. Разве что что бы потом все валить на бабку - это она, агент 66, провалила все операции СБУ.
  • multissstar .
    Ну так и ловили бы тех кто приходил , разве нам не нужен обменный материал? А вообще на какой-то чес похоже
  • olele


    Настоящее Время@CurrentTimeTv





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