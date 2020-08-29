Нелегалы из Бангладеш: пришли пешком из РФ, на границе вызвали такси. ВИДЕО

Пограничники задержали в Харьковской области шестерых нелегальных мигрантов из Бангладеша.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Шестаково Харьковской области правоохранители остановили два автомобиля, "Дэу Ланос" и "Саманд", в салоне которых находилось шесть иностранцев без документов", - сказано в сообщении.

"Мужчины сообщили, что они все являются гражданами Бангладеш, а государственную границу из России пересекли пешком, и уже на территории Украины вызвали такси", - пояснили пограничники.

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Нелегалов доставили в пограничное подразделение и составили на них протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

К ответственности привлекли и таксистов - на них протоколы составили за незаконную перевозку иностранцев и лиц без гражданства.

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