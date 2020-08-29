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Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ. ВИДЕО+ФОТО

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Под посольством России ветераны АТО провели акцию памяти погибших украинских воинов под Иловайск.

Об этом сообщает телеканал "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

Первый командир батальона имени Кульчицкого, полковник Национальной гвардии Украины Виктор Толочко отметил, что именно Россия несет полную ответственность за трагедию, которая произошла под Иловайском в 2014 году.

"Российская Федерация - это страна-агрессор, это страна-преступник. И на совести руководителей этого государства не одна сотня тысяч жертв, которые произошли в результате военных действий. Наиболее яркий пример - это российско-украинская война и те события, которые произошли шесть лет назад под Иловайском. Российским оружием, российской армией были уничтожены патриоты Украины, были уничтожены те люди, которые выступили в защиту Украины, в защиту его государственной целостности", - подчеркнул он.

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Толочко отметил, что венки, которые в этот день участники акции принесли к посольству РФ, свидетельствуют, что никто не забыл об этом преступлении России.

"Мы не забываем об этом. Мы об этом помним и именно Россия должна нести ответственность за тех ребят, которые погибли", - подчеркнул Виктор Толочко.

Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ 01

Он также напомнил, что в России до сих пор находятся десятки пленных украинцев, которые были захвачены во время этой войны.

Ветеран также отметил, что по сравнению с 2014 годом украинская армия стала более профессиональной, лучше вооруженной и оснащенной современными техническими средствами и оборудованием. "Силы сдержать врага однозначно у нас достаточно. И то, что победа будет наша - в этом даже никто не сомневается", - подчеркнул Толочко.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Ето мне все напоминает беларуских митингующих которые своим убийцам тоже дарят цветы и покорно уходят.
  • 133133
    так ти просто назви того, хто більш проукраїнський
  • Nickol Nickols
    Московия повторилась в своём коварстве после второй Чеченской войны,когда по договорённости создали коридор для чеченских солдат,заведя их на минное поле и потом в упор расстреляли всех,потом кремлёвские так ржали над убитыми чеченцами,что рядом в ГУМЕ стёкла дрожали. Возрождённая украинская армия тоже поверила московитам,всё же многие военные когда то в годы ссср вместе служили в части и потом убедились в сущности кочевого народа московской Орды. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262 Все,кто ищет виновных в Украине-приспешники и полезные идиоты Путина,которые будут им же наказаны. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262
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