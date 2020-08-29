Дом ромов забросали камнями и яйцами на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Сначала люди устроили митинг, на котором требовали от властей выселить ромов, а от полиции - расследовать избиение молодого человека. После селяне двинулись к дому, в котором живет ромская семья. Дом забросали камнями и яйцами, одно окно разбили.
Протестующие скандировали "Уезжай!" и пытались прорваться во двор. Ромы объясняли, что они и члены их семей не причастны к избиению. В конце концов полицейским пришлось вывезти эту семью на своей машине. После этого протестующие отправились к другому дому, в котором живут ромы.
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Парня в Андреевке избили 19 августа, рассказал участник протеста Виталий Степаненко. "Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что - это в полиции спросите", - сказал он.
По словам начальника полиции Балаклейщины Сергея Пинчука, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа. Дела расследуются.
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Отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщил, что порядок в селе охраняют около 80 сотрудников Балаклейского отделения полиции и бойцов спецподразделения.
"Сейчас территория поселка окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - сказано в их сообщении.