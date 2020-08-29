"Слуга народа" Чернявский заболел COVID-19. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский заразился коронавирусом. Он уже 11-й день находится на стационарном лечении.

Об этом Чернявский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп рассказал, что проходит лечение в Одесском областном консультативно-диагностическом центре.

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"Хочу рассказать о симптомах, которые были у меня. Чувствовал себя как при обычном ОРВИ: слабость, ломота, вечером была маленькая температура в 37 градусов", - сообщил Чернявский.

По его словам, когда почувствовал такие симптомы, сразу же сделал тест, и тот оказался положительным. Кроме того, врач порекомендовал ему сделать компьютерную томографию грудной клетки, и результат показал правостороннюю пневмонию.

"То есть, как понимаете, за два дня болезнь опускается в легкие. Поэтому нельзя терять ни минуты и при первых симптомах следует обращаться к врачу и делать тесты. Потому что при оперативном диагностировании эту болезнь легко лечить. 10 дней колят антибиотики, и вы выздоравливаете", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что не следует откладывать лечение, поскольку односторонняя пневмония может стать двусторонней, что сложнее вылечить.

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Также Чернявский порекомендовал украинцам соблюдать все правила безопасности (антисептики, маски, частое мытье рук и тому подобное) и призвал следить за здоровьем своим и близких.

По информации 24 канала, по состоянию на 25 августа в Верховной Раде коронавирусом болели два народных депутата. Это подтвердил и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Говорится о: лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко (политик находится в тяжелом состоянии); нардепе от "Слуги народа" Романе Грищуке (парламентарий имел "более-менее нормальное самочувствие").

Ранее коронавирусом переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная), Олег Мейдич ("Родина"), Валерий Божик ("Слуга народа"), Юрий Аристов ("Слуга народа"), Максим Перебийнис ("Слуга народа"), Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

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