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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Женская акция протеста началась на площади Победы в Минске. Туда подогнали автозаки. Проход людям то и дело преграждали силовики. Задержания начались почти сразу. Нескольких человек удалось отбить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

По подсчетам издания, в марше приняли участие около 10 тысяч человек. Силовики предупреждали участников о незаконности мероприятия, то и дело пытались разбить колонну, проводились задержания. В частности, на бульваре Шевченко около 18:30 забрали женщину и мужчину, "их буквально занесли в микроавтобус за руки и ноги".

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 01
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 02
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 03
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 04

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 05
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 06


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 07
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 08


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 09
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 10


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 11

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 12
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 13
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 14
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 15
Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в колонне женщин на акции солидарности.
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 16
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 17


Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 18
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 19
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 20
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 21
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 22
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 23
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 24

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Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 25
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 26
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 27
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 28
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 29
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 30
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания 31

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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  • Підлога Маккартні
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  • dtrscnij grsrt
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    Знов лютіки-цвіточки.
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