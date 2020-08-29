Память полковника армии УНР Коновальца почтили в Нидерландах. ВИДЕО
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В День памяти защитников Украины украинские дипломаты во главе с послом Всеволодом Ченцовым и представителями украинской общины возложили цветы на могилу Евгения Коновальца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Евгений Коновалец - полковник Армии УНР, командир сечевых стрельцов, первый председатель ОУН. Был убит в 1938 году агентом советских спецслужб. Могила Коновальца находится в нидерландском городе Роттердам.
Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.