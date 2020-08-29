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"Мы окружили ОМОН" и "Вам никто не даст": женщины против силовиков на марше в Минске. ВИДЕО

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ОМОН препятствовал проведению женского марша в Минске. Силовики пытались разделить колонну и проводили задержания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, участницы прорывали цепи силовиков и отбивали задержанных.

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Помимо традиционного "Жыве Беларусь", "Нам не заплатили" и "Мы здесь власть", женщины во время марша скандировали "Позор", "Саша, ты уволен", "Лукашенко - в автозак", "Мы не овечки, нам не надо пастуха".

В сторону силовиков также раздавалось: "Вам никто не даст", "Мы не мужики", "ОМОН боится женщин", "Мы окружили ОМОН", "Вы же чьи-то дети", "Ты давал присягу".

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Напомним, 29 августа в Минске прошел женский марш. По данным СМИ, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    "Мы окружили ОМОН" и "Вам никто не даст": женщины против силовиков на марше в Минске - Цензор.НЕТ 6699
  • Olga Mansika
    Навіть не уявляю,щоб наші чоловіки виперли жінок на Майдан проти Беркута,знаючи що там не кіно знімають і не масові гуляння,а самі б спостерігали з-за вугла.Все таки наші чоловіки найкращі "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 8532,хоч і виносять іноді мізки "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 7966.Все пізнається в порівнянні.

    А дівчатам білорускам респект
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    у пид@расов жён не бывает
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