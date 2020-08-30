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Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. ВИДЕО

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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"Если у вас есть центральная избирательная кампания, централизованная реклама по ТВ, борды и так далее, то кандидат горсовета города (с населением. - Ред.) полмиллиона, 800 тыс. человек должен на себя потратить в районе 50 тыс. долларов. Кандидат в сельсовет, ОТГ - где-то 10-12 тыс. долларов", - сообщил Арахамия.

Он уточнил, что речь идет о расходах на агитпродукцию, волонтеров и бензин.

Топ комментарии

  • Анатолик
    Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 4663
  • Ернст Невідомий
    Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2814Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. - Цензор.НЕТ 2898
  • (unknown) 1f025c70
    Насколько же гнилое,и циничное зебильное стадо...Над партией СН должен знак висеть:биологическая опасность!!!
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