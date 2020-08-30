Военная техника на улицах Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фотографии и видео, на которых запечатлены бронетранспортеры, опубликовал ряд белорусских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Ввод техники подтвердила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила Чемоданова.
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При этом она отказалась уточнять, сколько именно единиц бронетехники введено в столицу Беларуси.
В воскресенье в Минске проходит "Марш мира и независимости". Улицы белорусской столицы заполнены людьми с бело-красно-белой символикой, которые требуют провести в стране честные выборы.
Аналогичные акции проходят также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах.
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