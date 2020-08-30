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Военная техника на улицах Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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МВД Беларуси ввела в Минск БТР-80 "для усиления мер безопасности личного состава".

Фотографии и видео, на которых запечатлены бронетранспортеры, опубликовал ряд белорусских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Ввод техники подтвердила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила Чемоданова.

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При этом она отказалась уточнять, сколько именно единиц бронетехники введено в столицу Беларуси.

В воскресенье в Минске проходит "Марш мира и независимости". Улицы белорусской столицы заполнены людьми с бело-красно-белой символикой, которые требуют провести в стране честные выборы.

Аналогичные акции проходят также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Специально для ментов и военных, защищающих хунту
    #Лукашенко.

    Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
    "Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
    протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5786
  • Valery Greff
    Тем быстрее будет его финиш. Напомню:

    Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5863
  • Welt Schmerz
    Чому не пішов? Якраз пішов...
    (але БТР одразу відійшов гасити напалм на броні)

    Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 4305
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