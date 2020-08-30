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Сын Лукашенко объявил "вагнеровцам" о высылке в РФ, поскольку "генпрокурор Украины не приехала", - освобожденный террорист. ВИДЕО

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Наемник с позывным Злой - один из задержанных в Минске членов ЧВК Вагнера - рассказал о том, что с ними произошло в Беларуси и кто именно их задерживал.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российский военный youtube-проект WarGonzo.

По словам террориста, его вместе с еще 32 наемниками задержали белорусская служба "Альфа" и КГБ в Минске в 6 утра 29 июля.

"Версия наша такова, что украинские спецслужбы решили как можно больше россиян - причастных и непричастных к Донбассу, причастных даже просто к Сирии, даже не причастных ни к тому, ни к другому, а просто сотрудников каких-то органов РФ - вытащить на территорию Украины для последующего обмена. Мы уверены, что это все совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны", - рассказал "вагнеровец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп ответил на заявления Путина о роли США в задержании "вагнеровцев" в Беларуси: РФ всегда использует наемников, чтобы посеять хаос

После задержанных отвезли в местное РУВД, откуда начали водить на допросы в Комитет госбезопасности Республики Беларусь. У задержанных выясняли, какие им поставили задачи в Республике Беларусь, где схроны оружия. Также им сообщили, "что у них, якобы, стоит разнарядка 15 человек посадить, а всех остальных - отпустить".

При этом силовики заявляли, что некоторые задержанные якобы признались, что прибыли в Беларусь содействовать оппозиционным силам на тогда еще предстоящих президентских выборах.

Говорящего якобы обвинили в терроризме. 2-3 дня задержанных продержали в изоляторе, а после - перевезли в тюрьму №8 в городе Жодино. Тогда к ним пустили российского консула.

"Консул сказал, что пока сам не понимает, что происходит, но понимает одно, - что нас подставили", - сообщил террорист.

Вагнеровец отметил, что со времени задержания до этого момента их ни разу не держали вместе, а после - собрали в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, Службы безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

"Мы с ним встретились. Он - сын, товарищ Лукашенко - заявил, что "так как не приехал генпрокурор Российской Федерации и генпрокуратура Украины, было принято решение главой, президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину", - сообщил наемник ЧВК Вагнера.

Злой уточнил, что речь шла о старшем сыне Лукашенко (у Александра Лукашенко трое сыновей: Виктор, 1975 года рождения, Дмитрий, 1980, Николай, 2004. - Ред.).

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также смотрите: Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб. В США заявление опровергли.

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Топ комментарии

  • cloud2009 26ea8082
    Юрий Бутусов
    50 хв ·

    "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса.... И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений.... Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции" - вот заявил сегодня Витольд Фокин - представитель президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе в Минске..

    https://censor.net/ru/n3216607
    Недавно я был на фронте и, как обычно, общался там с военнослужащими и добровольцами, которые уже шесть лет "всячески мешают заключению мира на Донбассе" на условиях Путина и которые "считают режим тишины шагом к капитуляции". Я и сам так считаю.
    И потому убежден - заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ - это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма.
    Зеленский назначил в Трехстороннюю контактную группу близкого к Медведчуку Леонида Кравчука и известного своими антиамериканскими заявлениями Витольда Фокина по представлению главного переговорщика с Москвой - главы ОП Андрея Ермака.
    Теперь понятно, что назначение престарелых Кравчука и Фокина, которым нечего терять, и которые взять готовы на себя любой позор, это не самодеятельность, а подготовленный информационный вброс - причем через пророссийское издание. Несомненно, это сделано по отмашке Офиса президента.
    Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком - значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план.
    Значит, объявление прекращения огня на фронте - это не временный шаг, как обещает военное руководство - а попытка без всяких условий сдать Донбасс без сопротивления - как в 1992-м году Молдова сдала России Приднестровье.
    Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе. По соцопросам свыше 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а около 50 % хотят вступления Украины в НАТО. Перемирие на Донбассе на условиях Путина - это означает навсегда блокаду евроинтеграции и интеграции в НАТО, это закрепление вечной зависимости от Москвы, так как это происходит в Молдове и Приднестровье. Там не стреляют - но там нет никаких системных реформ и нет развития, там Россия подрывает ситуацию изнутри. Попытка власти опереться на маргинальные в обществе пророссийские силы обречена на провал.
    Заявление Фокина, если Зеленский его не опровергнет, будет иметь самые тяжелые последствия для власти, никакого доверия среди защитников Украины к такой власти не будет.
  • Шрек Баблокат
    просто Ермак и Зеленский запретили Венедиктовой ехать в Минск..
    просто Зеленский, Ермак и Венедиктова преступники!!!
  • саша паламарчук
    Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4476
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