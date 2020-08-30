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"История Руси. Война на востоке Украины", - вышла книга о событиях на Донбассе на испанском языке. ВИДЕО

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В книжные магазины Испании поступила книга "История Руси. Война на востоке Украины" - испаноязычное издание о происходящем на востоке Украины. Ее автор - проживающий в США испанский журналист Архемино Барро.

До глубокого погружения в мир американской политики он долгое время интересовался событиями на постсоветском территориях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. В частности, не раз бывал в Беларуси.

В 2013-м Барро приехал в Нью-Йорк, чтобы в Институте Гаримана Колумбийского университета описать свои белорусские исследования.

"В Колумбийском университете я встретил много украинцев, начал расспрашивать у них об Украине, посещать их занятия и выступления, и так я был вовлечен в ситуацию в Украине", - вспоминает журналист и писатель.

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За свои материалы о Беларуси Барро получил престижную журналистскую награду. Ее вручение прошло в марте 2014 года в Варшаве.

Наблюдая за событиями в Крыму, Барро решил потратить деньги, которые получил как награду, на поездку в Украину. Когда он планировал уехать, начались события на Донбассе.

"Я пытался собрать как можно больше точек зрения: шахтеры, активисты, студенты, правые, левые, проукраинские, пророссийские, так я получил тот материал, и пытаюсь понять эту прекрасную и сложную страну", - отмечает автор.

Барро провел в Украине четыре месяца. Все перипетии, события и интервью легли в основу его книги. Рассказ начинается с октября 2013 года, когда украинцы все еще надеялись, что Виктор Янукович подпишет договор об ассоциации с Европейским союзом. Заканчивается - трагедией самолета МН17, сбитого российским БУКом в небе над Донбассом.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас.... сумно ***..
  • rough cutt
    Не преувеличивай Игорь, это всего лишь кажется как говорится своё не импорт , набери в гугл сколько у нас на эту тему пишутб да один только Виталий Портников чего стоит,его слушаешь и открываешь очень много нового и в том числе полезного исторического материала
  • Danis Nielsen
    Я в Дании с 1992 года, и скажу в двух словах , что пока нарид не поменяет свой менталитет с дебильного быдлячого совдеповского на человеческий и не станет народом честным , справедливым то ничего не измениться. С совдеповским менталитетом вы в матрице .
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