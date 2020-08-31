Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
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Среди прочего, он выразил сомнение, что протестующих - большинство, а также пояснил, почему дана команда силового разгона 9 августа.
"Потому что люди построили баррикады. Второе - то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу", - сказал Латышенок.
По его словам, большинство граждан Беларуси поддерживают Лукашенко, а протесты могут привести к экономическому кризису.
"Большинство на стороне президента. Из-за ваших всех акций - посмотрите на курс доллара", - сказал Латышенок.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.