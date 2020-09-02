Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров. ВИДЕО

Радикальные действия на демонстрациях в Минске и других городах Беларуси провоцируют из Украины - оттуда в республику приехали порядка "200 натренированных экстремистов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

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"В Украине есть лагеря подготовки экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, — и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, — по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь", — сказал Лавров.

По словам российского министра, у него есть подтвержденные сведения, что радикальный протест в Беларуси подогревают такие украинские организации, как "Тризуб" им. Степана Бандеры, С14, Национальный корпус и "Правый сектор".

"Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал российский министр.

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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные митинги, которые начались в стране после президентских выборов 9 августа, провоцировались извне, в частности, из Польши, Украины и стран Балтии.

Россия пока избегает открытого вмешательства в происходящее в Беларуси. Президент РФ Владимир Путин, однако, заявлял, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый к отправке в Беларусь в случае, если "экстремистские элементы начнут разбой". В Кремле подчеркивали, что не рассматривают этот сценарий как вероятный.