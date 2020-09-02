Мэр Умани Цебрий хочет, чтобы хасиды делали ПЦР-тесты на коронавирус. ВИДЕО

Мэр Умани Александр Цебрий заявил о необходимости прохождения ПЦР-тестирования хасидами, которые прибывают в город на празднование Рош Ха-Шана.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Он рассказал, что этот вопрос обсудил с главным раввином Украины.

"Я разговаривал с главным раввином Украины, он приезжал в наш город. И я четко сказал, что надо провести тестирование людей, которые прибыли в Умань. Если государство пустило сюда людей, которые находятся в непонятном статусе по коронавирусу - положительном или отрицательном, их как минимум надо протестировать. Такая позиция нашла полное понимание у главного раввина Украины", - рассказал Цебрий.

По его словам, местный бюджет не может финансово обеспечить процедуру такого массового тестирования. Ожидается, что еврейская община решит это силами самих паломников или спонсоров.

По словам Цебрия, пока от паломников, даже тех, кто прибывает из стран "красной" зоны, требуется лишь наличие страхового полиса и "еще некоторый перечень документов".

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