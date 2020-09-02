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Неизвестные с ружьями устроили перестрелку в Киевской области. ВИДЕО

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В Украинке Киевской области группа мужчин устроила перестрелку на задворках ресторана. Стрельбу заснял очевидец.

Цензор.НЕТ публикует кадры, которые очевидцу удалось снять из окна дома напротив.

Пользователи соцсетей пишут, что перестрелка произошла на задворках ресторана "Де Бош".

"Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы", - утверждает автор Facebook-страницы Цяпенко.Info.

На официальном сайте и на страницах в соцсетях полиции Киевской области информация о перестрелке пока отсутствует.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    какое название ресторана (Де Бош) - такой и отдых - пьяный... дебош.... со стрельбой
  • Стас Тихонов
    ЗЕ-шайка у власти, самый незаменимый министр МВД с одноклассником ЗЕ-дента во главе СБУ занимаются более важными вопросами по продаже оптом и в розницу Украины, какое им дело до того что 90-е не просто вернулись, "зеленые 20-е" уже перещеголяли стремные 90-е!
  • Storm UA
    Все равно Рюкзаков лучший. Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 4921
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