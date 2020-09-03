Новости Видео • Коронавирус и карантин

Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

7 62448
В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города. Люди не соблюдают социальную дистанцию, подавляющее большинств из них - без масок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Тысячи людей находятся близко друг к другу, защитные маски практически никто не надел.

На сцене, установленной у основания Потемкинской лестницы, выступают популярные исполнители.

Завершит празднование фейерверк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вспышки COVID-19 происходят из-за массовых мероприятий, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Андрей Дидовик
    Да, очень жалко Одессу и одесситов. Они все умрут как шведы и белорусы.....
  • PREDATOR PREDATOR
    Там все літо на пляжах були люди без масок .А чому нікого не цікавить карантини в Білорусі? Зараз всі за протести розповідають.А раніше в нас було багато розмов,що в Білорусі буде апокаліпсис,бо карантину не було там.А ще на протестах.переважна більшість без масок.То повинні вже бути десятки тисяч померлих.Чи може,таку кількість білоруський диктатор приховує? Я не підтримую Лукашенка.Але ж логіка повинна бути .
  • Андрей Дидовик
    Я вам открою страшную тайну! Только никому! Хорошо? Больные были всегда и во все времена и до Ковида.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости