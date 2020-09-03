Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города. Люди не соблюдают социальную дистанцию, подавляющее большинств из них - без масок.