Пожар в Двуречанском лесничестве на Харьковщине: огнем уничтожены 22 дома, отселены 33 человека, один пострадавший, - ГСЧС. ВИДЕО

В Харьковской области из-за пожара на территории Двуречанского района огонь уничтожил 22 дома, отселены 33 человека. За медицинской помощью из-за отравления продуктами горения обратился один человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 сентября в 12 час. 54 мин. вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Около 15 ч. из-за сильного порывистого ветра (до 15 м / с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожены 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек", - говорится в сообщении.

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Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

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"По состоянию на 7 ч. 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га", - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.