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"Походу, вальнули кого-то. Крови п#зда": на трассе под Мелитополем расстреляли микроавтобус. ВИДЕО

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Поздно вечером 2 сентября 2020 примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус. ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Это произошло на трассе в сторону Херсона, сообщает паблик "Мелитопольграм" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

На записи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус - с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

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Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус "Форд" расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.

"Решается вопрос правовой квалификации", - сказали в полиции.

Топ комментарии

  • vlasta
    Мои родственники, переселенцы с Макеевки, живут в Мелитополе и ездят на донецких номерах. В том Мелитополе, по их словам, ваты как насрано, ждут путена.
  • Александр Александр 68e191f1
    В нынешнее время с донецкими номерами ездить как-то не камельфо!!!)))
    А до ваты это никак не дойдет!!!)))
  • oleg1966
    Мелитополь город тупорылой ваты. У нас ее в городе процентов 20 точно
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