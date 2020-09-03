"Во время первых выстрелов из АК-47 я спряталась под стол", - группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на городском пляже в Украинке. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший начальник полиции Обуховского района Денис Ярославский.
"Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД", - пишет он в комментарии к видеозаписи перестрелки.
Непосредственно перестрелка начинается в конце третьй минуты записи.
Одна из свидетельниц происшествия попросила о помощи в Facebook у Ярославского.
Она написала, что в момент начала конфликта находилась за столиком на террасе ресторана. Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.
"Во время первых выстрелов из АК47 я спряталась под стол и начала звонить жениху, который на минуту отошел, чтобы помыть руки. Прошу, помогите достучаться до правохранительных органов. В городе беспорядок. Полиция не реагирует ни на мелкие разбои, ни на такие, похожие на этот теракт в общественном заведении", – написала женщина.