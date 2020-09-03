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"Во время первых выстрелов из АК-47 я спряталась под стол", - группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на городском пляже в Украинке. ВИДЕО

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В Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана "Де Бош" на городском пляже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший начальник полиции Обуховского района Денис Ярославский.


"Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД", - пишет он в комментарии к видеозаписи перестрелки.

Непосредственно перестрелка начинается в конце третьй минуты записи.

Одна из свидетельниц происшествия попросила о помощи в Facebook у Ярославского.

Она написала, что в момент начала конфликта находилась за столиком на террасе ресторана. Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.

"Во время первых выстрелов из АК47 я спряталась под стол и начала звонить жениху, который на минуту отошел, чтобы помыть руки. Прошу, помогите достучаться до правохранительных органов. В городе беспорядок. Полиция не реагирует ни на мелкие разбои, ни на такие, похожие на этот теракт в общественном заведении", – написала женщина.

Во время первых выстрелов из АК-47 я спряталась под стол, - группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на городском пляже в Украинке 01

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Одне можу сказати, що то стріляли не Антоненко, не Стерненко, не Кузьменко і не Дугар. Ці "соціально небезпечні злочинці" надійно закриті, хто в буцегарні, хто під підпискою.
  • Провокатор
    Татьяна Кучер, Леван Дарсания, Олексій Онуфрієнко (Пика), Паата Робакидзе и остальные.

    ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
  • Unlucky Guy
    новая полиция сцыкливая и не готова за 10К под пули хачей идти
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