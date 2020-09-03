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"Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО

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В четверг, 3 сентября, под Офисом президента активисты провели акцию с требованием к Президенту Украины Владимиру Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие, переодетые в судей с масками волков, обмотали активиста в маске Зеленского пленками. Таким образом митингующие продемонстрировали то, как президент, по их мнению, игнорирует скандал в судебной системе и, в частности, пленки с разговорами судей Окружного админсуда Киева, обнародованные НАБУ.

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Также митингующие держали плакаты с расшифровкой некоторых разговоров судей Окружного админсуда Киева и плакаты с призывом к президенту Зеленскому не игнорировать данный скандал.

Организаторами акции заявлены Центр Противодействия Коррупции, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 01
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 02
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 03
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 04
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 05
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 06
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 07
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 08
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 09
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 10
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 11
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 12
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 13
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Наши все суды надо уволить одной датой. А на следующий день набрать суды присяжных заседателей.
  • VOLVO XC 70
    их не увольнять надо а 225 лагерей в полосатой робе на ЗОНУ в зоне ЧАЭС город призрак Припять как раз там полно пустующих казарм и бараков а то что окон нема так что мешает то что радиация ну звыняйте то такое.. кто выживет и вылезут из зоны через 25 лет вместе с ГБровцами Набуинами ГПУшными курорами мусорами полицаями налоговиками всеми чинушами и местной челядью властью того будет ждать сюрпрайз полное поражение в правах тотальный надзор и контроль вечный браслет на ноге ночной арест с 18 часов до 6 утра запрет на выборные любые права и комнатушка 9 кв. метров кухня 3 кв. метра и туалет баня 2 раза в неделю общественная.. и все... и да пособие на уровне минималки и талоны 1 раз в три года на носки трусы лифчик рубашку штаны шорты сандалии сапоги туфля ботинок 1 кнопочный телефончик никакого ТВ и иНтернету.. газета Слава Украина читать обязательно и да талоны на 2-3 разовое питание от бюджета.... дешевле кстати нам выйдет... чем дать им еще на полгода быть у власти или в креслах с посадами...нет убивать не надо надо как можно дольше продлевать их такое доживание...представляете судью Вовка или Президента № 6 Зеленского умели воровали миллионами и миллиардами а вдруг на старости лет доживать как блоха на собаке.. психика поедет у многих суицид станет их выходом но не всем мы дадим так легко отбыть в иной мир... "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 6464
  • VOLVO XC 70
    да ну вы шо у клоуна сразу разрыв пятки случится со страху... вон даже с переляку после Лероса не полетел в Адессу а вдруг его с ПЗРК собьют он на лесопеде или пешаком пойдет аккурат к 15 сентября доползет бедняга...
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