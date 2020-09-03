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Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести. ВИДЕО

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Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук снимается в ролике в образе Мэри Попинс - героини сказочной повести детской писательницы Памелы Треверс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился небольшой фрагмент съемок с участием Верещук.

Съемки проходят в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парк на Владимирской горке и арку Дружбы народов. На записи Верещук подвешена в воздухе и держит в руках зеленый зонт.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести - Цензор.НЕТ 8568

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести - Цензор.НЕТ 6383

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  • Paulo Kit
    Цирк наше всё !
    Вас ещё не тошнит от него, зелебобики?
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