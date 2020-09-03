Новости Видео

Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 13317
Пламя охватило квартиру на 24 этаже. Ее хозяин погиб. Еще один человек спрыгнул на кондиционеры расположенной этажом ниже квартиры и залез в окно к соседям.

Пожар возник в доме по ул. Сикорского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию мужчины, который стоит на блоке кондиционера расположенной этажом ниже квартиры. По сообщениям пользователей, позднее он влез в окно к соседям.

Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 01

"По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело владельца дома", - сообщили в ГСЧС.

Сейчас пожар локализовали, но еще не ликвидировали.

На месте работают 52 пожарных и 13 единиц техники.

Также на Цензор.НЕТ: Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 02
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 03
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 04
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 05

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Don Bessam dc0e2bc1
    медаль монтажникам кондиционеров..."за нормальный крепёж".
  • Роман Авраменко КиївКлімат
    Респект монтажникам кондиционеров! Спасли человека качественным креплением внешнего блока.
  • Злий Грицько
    Дело не в количестве техники, а в головах владельцев этой техники. Меняют автоматы с 10 амперных на 20, а то и больше. Врубают всю эту технику одновременно и пр. Неужели нельзя включать бойлер на ночь, когда гладишь выключить кондиционер и т.п. Ну голова же есть у каждого...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости