Новости Видео

Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ. ВИДЕО

10 20193
Семья председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука через швейцарскую фирму-посредник продает американской корпорации ExxonMobil прямогонный бензин. При этом Медведчук с 2014 года находится под санкциями США и не может иметь в этой стране даже банковский счет.

Речь об этом идет в расследовании журналистов проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Прямогонный бензин, который потом продают США, производит "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростове. Большая часть этого завода принадлежит жене Медведчука Оксане Марченко.

По данным международной таможенной базы ImportGenius, в 2020 году продукцию "Новошахтинского завода нефтепродуктов" как минимум 6 раз получила компания ExxonMobil Sales and Supply LLC. Только с января по май был поставлен бензин стоимостью как минимум 150 млн долларов, утверждают журналисты.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кто такой Пальчевский. Как Медведчук по молчаливому согласию Зеленского запускает свою вторую колонну. ВИДЕО

Танкеры с прямогонным бензином прибывают в США из нейтральных вод Черного моря, находящихся за Керченским проливом.

ExxonMobil покупает нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а через швейцарскую компанию NewCoal Trading. Ранее российские журналисты-расследователи писали, что эта компания связана с семьей депутата Госдумы России от "Единой России" Глебом Хором.

Виктор Медведчук отказался комментировать вопрос бизнеса журналистам "Схем".

Также на Цензор.НЕТ: Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук

Корпорация ExxonMobil ответила так: "Мы не комментируем заявления третьих сторон, предположения или слухи. ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций".

Виктор Медведчук находится под действием американских санкций с 2014 года. Он не может иметь счет в банке США или американскую кредитную карту, а его финансовые интересы на Западе заморожены.

Читайте также: Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО

В 2019 году завод Медведчука-Марченко, по данным российского государственного информационного ресурса финансовой отчетности, получил рекордную прибыль по сравнению с несколькими предыдущими годами - 3,6 миллиарда рублей.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Прежде чем пенять на Америку, надо самим за Медведчука взяться и решить вопрос с ним раз и навсегда. А если мы не можем или не хотим, то извините, почему за нас кто-то должен?
  • Fobos
    супер.. Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 8286
    виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..? Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 1421
  • вставай
    В штатах вибори. Якщо цей шкандаль правда і там набере обертів, у Байдена буде перевага. Кум *****, під санкціями США, торгує з США пальним...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости