Верещук о своем "полете" над Киевом в образе Мэри Попинс: "Мы хотим достучаться до молодых сердец". ВИДЕО

Народный депутат и будущий кандидат на должность мэра Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала съемку видеоролика, в котором она "летает" над центральной частью столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Это один из элементов нашего предвыборного ролика, но я не знаю, будет ли он именно предвыборный, у нас сейчас еще две недели для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании, возможно это будет такой предстартовый ролик. Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я, и дублер тоже был, потому что мне было страшно на 10 метров и более, я все-таки не профессионал в этом деле, но мне было интересно почувствовать, это новый опыт, я до этого другим занималась, то есть каскадер из меня, наверное, никакой, но, тем не менее", - сказала Верещук.

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По ее словам, это была идея ее штаба, на которую она согласилась, потому что "понимает суть и содержание".

"Я согласилась, потому что понимаю и суть, и содержание. Понимаю и то смысловое наполнение, и эмоциональное. Это будет интересно, поверьте", – отметила нардеп.

По мнению кандидата, ролик не является эпатажным, а вполне приемлемый и приличный.

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"А то, что он креативный - да, потому что мы живем сейчас в мире 21-го века", - добавила она.

Верещук также добавила, что таким креативным видео она хочет достучаться до "молодых сердец".

"Мы хотим, чтобы молодежь приходила на выборы. Мы хотим достучаться до молодых сердец. Мы хотим, чтобы нас увидели те люди, которым сегодня 20-25 лет", – резюмировала она.

Напомним, вчера кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.