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Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

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Почему Виктор Медведчук боится покойного Василия Стуса, и кто помогает куму Путина запрещать книги в Украине? Детальный разбор скандала от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Конечно, вы не могли не слышать о том, что Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке. А еще - запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Медведчук уже не первый год пытается сделать вид, будто он совсем не причастен к смерти Василия Стуса. И это решение суда просто-таки переплюнуло все границы абсурда. А еще - тонко намекает обществу, что может осудить каждого.

Почему каждое упоминание про Василия Стуса так мозолит куму Виктора Медведчука? Зачем Виктор Медведчук так хочет быть "настоящим русским", тогда как на самом деле остается типичным малоросом?

И на десерт - как судья-переселенка из Макеевки, которая любит ездить в так называемую "ДНР", помогает Медведчуку гоняться за призраком мертвого поэта?

Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    Хоронити Медведчука будуть на кацапщині аби його могила сечею не смерділа.
  • НБ
    Хтось знає прізвища суддів та прокурорів на процесі Стуса? Ні. Ці люди виконували свою роботу як представники системи і як до таких до них не має претензій. Єдині хто міг і зобов'язаний був протистояти цій силі на користь звинувачених були саме адвокати. Тому дії медведчука уже увійшли в історію як підлість, ницість і зловживання професійними обов'язками. Він зрадив не лише підзахистного виступивши на стороні звинувачення, а й професію як таку. В будь якій країні його в за такий "захист" позбавили диплому, вигнали з спілки адвокатів і решту життя таке чмо доживало на допомогу з безробіття... Він сам знає що він покидьок і саме таким він сприймається і залишається в суспільній пам'яті українського народу. І ніяке рішення ніякого продажного суду цього вже не змінить... Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 1677
  • Григорий Слободянок
    Ни какой суд не запретит распространение информации о том, что папа Медведчука в войну служил у немцев полицаем, а насколько далеко падает яблочко от яблони пусть судят люди.
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