В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде. ВИДЕО
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В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и оказалась в воде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на место прибыла "скорая" помощь и спасатели. Девушку, которая ожидала спасения на крыше автомобиля, достали из реки. Позже вытащили из воды и машину.
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Как сообщают в харьковской полиции, по словам девушки, она пыталась избежать наезда на кошку и направила транспортное средство в сторону бордюра. После этого уже не контролировала автомобиль и упала в реку. Алкотестер показал, что девушка была трезвой.