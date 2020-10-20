В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде. ВИДЕО

В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и оказалась в воде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на место прибыла "скорая" помощь и спасатели. Девушку, которая ожидала спасения на крыше автомобиля, достали из реки. Позже вытащили из воды и машину.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео телеграмм-каналов Веха и Труха

Как сообщают в харьковской полиции, по словам девушки, она пыталась избежать наезда на кошку и направила транспортное средство в сторону бордюра. После этого уже не контролировала автомобиль и упала в реку. Алкотестер показал, что девушка была трезвой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения