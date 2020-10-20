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В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде. ВИДЕО

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В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и оказалась в воде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на место прибыла "скорая" помощь и спасатели. Девушку, которая ожидала спасения на крыше автомобиля, достали из реки. Позже вытащили из воды и машину.

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Как сообщают в харьковской полиции, по словам девушки, она пыталась избежать наезда на кошку и направила транспортное средство в сторону бордюра. После этого уже не контролировала автомобиль и упала в реку. Алкотестер показал, что девушка была трезвой.

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Топ комментарии

  • igor mandiur
    Не перевелись ещё идиоты, снимающие на телефон вертикально!
  • Алла Новосад 5b57f84f

    @odinspam

    Курйозна ДТП в Харкові - держслужбовець злетіла з моста на авто, якого немає в її декларації.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Водителем машины упавшей в реку оказалась сотрудница областного главка Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Telegram-канал.
    По данным ресурса, Сичкар Анна Викторовна является начальником юридического сектора.В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 7156

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