Киевский форум по безопасности: Пандемия, агрессия РФ, военное противостояние на Кавказе и революция в Беларуси. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция специального Киевского Форума по безопасности посвящен самым острым проблемам мира и безопасности, которые стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Среди обсуждаемых вопросов:



- Какими видит мир новые пандемические сутки и их будущие пост-пандемические горизонты?

- Как угомонитьроссийского агрессора, которій усиливает войну против Украины и Запада?

- Каков настоящий путь к долгосрочному миру в нашей части Европы?

- Как поддержать гражданский и национальный подъем в Беларуси?

- Какие приносит выводы и представляет угрозы новое военное противостояние на Кавказе?

- Как сформировать новую инклюзивную политику ЕС в отношении Востока Европы?

- Как восстановить единство между Соединенными Штатами и Европой?

Со специальными посланиями обратятся также философ Фрэнсис Фукуяма и Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета.

Киевский Форум по безопасности - ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности, который был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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