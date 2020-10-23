Избирательные "сетки", более 7 тыс. заявлений и 556 уголовных производств: Аваков подвел итоги предвыборной гонки в Украине. ВИДЕО

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с заявлением в связи с завершением избирательной кампании в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД.

Текст обращения Авакова приводим полностью:

"Уважаемые украинцы! Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине - день тишины. Потом - голосование, подсчет голосов и установление результатов.

Сегодня я с позиции МВД хочу подвести итоги этого этапа избирательной кампании. Вы видите статистику по предвыборному этапу.

Вместе с Центральной избирательной комиссией и "Гражданской сетью "ОПОРА" мы реагировали на все обращения, проверяли все сигналы. К сожалению, среди разоблаченных преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений.

Приведу только два, но ярких, примера.

В Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержана группа лиц, в том числе и председатель избирательной комиссии. Во время следственных действий изъято почти 45 тыс. долларов США, которые фигуранты, по данным следствия, планировали использовать для подкупа избирателей.

Еще одну "сетку" задокументировали полицейские Черниговщины. Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмачской райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тыс. гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5 тыс. человек.

В общем Нацполицией было открыто более 500 уголовных производств по подкупу избирателей, препятствию осуществлению избирательного права, предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей. По каждому из них будет осуществлено расследование и дана правовая оценка.

Обращаюсь также к участникам избирательного процесса - от кандидатов до членов комиссий - не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит. Уважайте себя и уважайте Закон!

Сегодня, я рад, что могу сказать: в очередной раз - уже которую избирательную кампанию - полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом.

Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав.

Этот принцип больше не является сенсацией, не является громким заголовком для новостей. Вместо этого он стал обычной практикой для украинской полиции.

Считаю, что это хорошая оценка качества правоохранительной системы Украины!

Впереди ответственные этапы - голосование и определение результатов.

Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам - даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам!

МВД жестко настроены реагировать на нарушения! На дежурство выведено достаточно оперативных групп, наготове находятся все подразделения - от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечены почти 140 тыс. сотрудников МВД.

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Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране!

Давайте завершим эту кампанию так же чисто, четко и честно, как и предыдущие президентские и парламентские выборы!

Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила карантина, голосуйте свободно и беспристрастно. А МВД обеспечит ваше законное право сделать свой выбор!"