"Никогда не сомневался в положениях теории Дарвина", - Геращенко обнародовал видео допроса студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. ВИДЕО
Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я никогда не сомневался в основных положениях теории Дарвина, а именно в том, что люди произошли в результате эволюционных изменений мира животных. Разница лишь в том, что большинство людей все таки стали людьми, а некоторые остались ближе к миру животных.
В прошлую среду один такой "экземпляр" позволил себе справить нужду на Аллее Небесной сотни в районе памятника погибшим Героям Майдана. Видео этого правонарушения можно посмотреть по ссылке.
Не знаю, кто его родители и как его воспитывали, но мне кажется, что пример этого молодого человека показывает провал системы воспитания и образования молодежи в Украине", - написал он.
Геращенко отметил, что благодаря быстрым и профессиональным действиям полиции Киева, этот негодяй был установлен и задержан в течение 48 часов.
"В своё "оправдание", если это можно так назвать, он сообщил, что он был в нетрезвом состоянии и ему очень хотелось справить нужду", - отметил замглавы МВД.
Геращенко добавил, что этому гражданину предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Наказанием за его поступок может быть штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.
"Если бы я был судьей, я бы вынес приговор в виде ареста на 5-6 месяцев. Может быть, это изменило бы к лучшему жизнь этого 21-летнего парня?" - задался вопросом Геращенко.
"Спасибо полицейским за быстрые и эффективные действия по задержанию хулигана, осквернившего память Погибших на Майдане наших сограждан", - резюмировал замглавы МВД.