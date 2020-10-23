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"Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого. ВИДЕО

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В своем новом интервью для СМИ президент Украины Владимир Зеленский процитировал слова "кого-то" из политиков и назвал его "поверхностным человеком".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оказалось, что этим политиком был сам Зеленский и цитировал он слова из своего предыдущего интервью для СМИ.

"Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", - говорил Зеленский, отвечая на вопрос об украинской медицине и пандемии коронавируса.

"Еще недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - сказал Зеленский в новом интервью.

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Топ комментарии

  • Igor Budnik b2adf589
    феерический.... Дайте ему селедки шоб заткнулся.
  • Olexandr Chornogorodskij
    гігант мислі "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 6146
  • vitaliymkua
    Зебіли, це фіаско! "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 5046
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