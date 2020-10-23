Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове. ВИДЕО

Многодетное семейство диких кабанов стало причиной затора на одной из улиц Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из Telegram-каналов города.

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Как видно на видео, животные решили перейти дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

"Этим ребятам было трудно пройти 5 метров до пешеходного перехода", - говорится в комментарии к записи.

Стоит отметить, что водители автомобилей остановились и терпеливо ждали, пока кабаны пересекут проезжую часть.

Впереди и сзади "колонны" шествовали взрослые особи, а в ее центре шагали около 10 поросят.

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