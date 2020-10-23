Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку белорусского народа: Нас вдохновила ваша готовность бороться. ВИДЕО
Об этом Тихановская заявила в видеообращении к участникам специального Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Я восхищаюсь духом солидарности, который можно почувствовать от Украины и украинской нации по отношению к Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов", - заявила экс-кандидат в президенты Беларуси.
Тихановская отметила, что стремление к достоинству вдохновило украинскую революцию.
"Нашу - тоже. Нас побудила ваша готовность бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свое будущее. Ваша революция основывалась на всеобщем дыхании свободы, и это дыхание уже никогда не может погаснуть в Восточной Европе. Здесь я думаю о восстании в Прибалтике, Леха Валенсу и Движение Солидарности в Польше, лидерство Вацлава Гавела в Чехии и Словакии. Вы продолжили эту неразрывную цепь. Мы так же продолжаем его сейчас", - подчеркнула Тихановская.
Лидер оппозиции РБ отметила, что сегодня в Беларуси идет борьба народа "за свободу, за достоинство, за право на то, чтобы нас уважали".
"Но так же и за независимость наших народов. Так же, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию. За вашу и нашу свободу!" - подытожила Тихановская.