Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина задержала межведомственная группа в одном из складских помещений Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что правоохранители провели операцию, чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина.
Задержание провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
Задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.