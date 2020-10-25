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Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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При разгоне акции в Минске 25 октября силовики стреляли резиновыми пулями по людям.

Об этом сообщает "Новая газета" о ссылкой на своего корреспондент в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, минимум один демонстрант ранен - у него перебит живот.

Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 01

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В комментарии РИА Новости милиция обосновала применение спецсредств тем, что протестующие якобы "пытались нападать на силовиков".

Радыё Свабода опубликовало видео разгона. Видно, что также силовики использовали светошумовые гранаты.

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По данным TUT.BY, в районе улицы Орловской силовики устроили массовый разгон с применением спецсредств.

Люди побежали врассыпную по дворам. Силовики отправились за ними.

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Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 02
Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 03
Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 04
Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 05

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".

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Топ комментарии

  • Amber
    Выйшло приблизно сто тисяч людей , а це значить , що можна було втоптати в асфальт тих оионовців !!
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Таки садо-мазо. Хай забавляються.
  • olele


    Dr.Swine@drunken_swine 47 мин

    Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
    Разверні пагоню! Вораг пазаду!
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