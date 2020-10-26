Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь от этого комплекса национальной неполноценности". ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что критики украинской вакцины от коронавируса страдают комплексом национальной неполноценности.

Об этом Степанов сказал во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Министр обратился к "скептикам", которые на прошлой неделе критиковали разработку украинской вакцины от коронавируса.

"Что могу сказать вам - избавляйтесь, пожалуйста, от этого комплекса национальной неполноценности, что мы ни на что не способны, ничего не можем сделать. Я вам другое скажу - когда в руках держите телефон или другие "вакцины", которые вы используете в повседневной жизни, - знайте, что очень часто это все сделано украинскими учеными. Которые просто из-за такой политики, что мы ни на что не способны и благодаря политике полного игнорирования нашей науки, выехали за границу... А мы это потом покупаем, и удивляемся как классно они это сделали", - рассказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что украинским ученым просто нужно создать соответствующие условия, и тогда страна сможет самостоятельно производить вакцину.

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