Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь от этого комплекса национальной неполноценности". ВИДЕО
Об этом Степанов сказал во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
Министр обратился к "скептикам", которые на прошлой неделе критиковали разработку украинской вакцины от коронавируса.
"Что могу сказать вам - избавляйтесь, пожалуйста, от этого комплекса национальной неполноценности, что мы ни на что не способны, ничего не можем сделать. Я вам другое скажу - когда в руках держите телефон или другие "вакцины", которые вы используете в повседневной жизни, - знайте, что очень часто это все сделано украинскими учеными. Которые просто из-за такой политики, что мы ни на что не способны и благодаря политике полного игнорирования нашей науки, выехали за границу... А мы это потом покупаем, и удивляемся как классно они это сделали", - рассказал глава Минздрава.
Степанов отметил, что украинским ученым просто нужно создать соответствующие условия, и тогда страна сможет самостоятельно производить вакцину.