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Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь от этого комплекса национальной неполноценности". ВИДЕО

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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что критики украинской вакцины от коронавируса страдают комплексом национальной неполноценности.

Об этом Степанов сказал во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Министр обратился к "скептикам", которые на прошлой неделе критиковали разработку украинской вакцины от коронавируса.

"Что могу сказать вам - избавляйтесь, пожалуйста, от этого комплекса национальной неполноценности, что мы ни на что не способны, ничего не можем сделать. Я вам другое скажу - когда в руках держите телефон или другие "вакцины", которые вы используете в повседневной жизни, - знайте, что очень часто это все сделано украинскими учеными. Которые просто из-за такой политики, что мы ни на что не способны и благодаря политике полного игнорирования нашей науки, выехали за границу... А мы это потом покупаем, и удивляемся как классно они это сделали", - рассказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что украинским ученым просто нужно создать соответствующие условия, и тогда страна сможет самостоятельно производить вакцину.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А производить ее будут? Будут выделены средства и производственные мощности? Или снова повторится афера, как с украинскими тестами?
  • Viktor Zotov
    Ну идиот...
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да ее просто нет ,дебил)а с вашим наркоманом позорным только о национальной неполноценности говорить...
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