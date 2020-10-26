ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО
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Студенты Белорусского национального технического университета в рамках национальной забастовки вышли на протест. Силовики приступили к разгону протестущих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Onliner.
Задержания студентов ОМОНом прошли возле БНТУ, на проспекте Независимости и возле филармонии в Минске.
Напомним, прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены - не были выполнены.
В связи с этим в Беларуси началась всеобщая забастовка. К протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи.