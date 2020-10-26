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ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО

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Студенты Белорусского национального технического университета в рамках национальной забастовки вышли на протест. Силовики приступили к разгону протестущих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Onliner.

Задержания студентов ОМОНом прошли возле БНТУ, на проспекте Независимости и возле филармонии в Минске.

Напомним, прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены - не были выполнены. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО

В связи с этим в Беларуси началась всеобщая забастовка. К протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи.

Топ комментарии

  • Galand
    Они скоро со своими походами, с цветами в руках, забудут почему они вышли на улицу! Как и в Хабаровске. Там уже и подавно забыли, ходят стадом по привычке, и даже менты уже не обращают на них внимание))
  • Николай Влад
    Толпа бегает от нескольких ментов.
    Где камни, коктейли молотова, щиты, дубинки?
    Ведь студенты это же здоровые молодые люди, которые могут легко дать силовой отпор ментам.
  • ALEX 13 fb91baed
    Сябры, а вы их цветами, цветами по морде !!!!
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