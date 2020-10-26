Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок ". ВИДЕО

Полицейский, который охранял, помещение избирательного участка на Черниговщине, записал небольшой песенный видеоотчет о выборах на охраняемой территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, полицейский играет на фортепиано и поет о том, что нарушений на участке нет и бюллетени под надежной охраной, благодаря действиям участкового.

Фамилия участкового в песне звучит не очень отчетливо, но можно предположить, что речь идет о полицейском с фамилией Валичок.

Как стало позже известно, куплет исполнил нежинский участковый Валентин Бойко.

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