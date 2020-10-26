Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра. ВИДЕО

На выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, партия "Удар" проходит в Киевсовет с результатом почти 20%.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию на брифинге озвучила глава штаба Оксана Продан.

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Об этом стало известно из параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра Киева Кличко и партии "Удар".

"По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского главы, и экзит-полы и наш параллельный подсчет голосов показывает, что партия "УДАР" проходит в Киевсовет с результатом 19,7%", - отмечает Продан.

По словам Продан, и параллельный подсчет, и мокрые протоколы совпадают, соответственно штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.

"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией "УДАР", - подытожила глава штаба.

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