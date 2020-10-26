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Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Члены избирательных комиссий работают в нечеловеческих условиях.

В Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии представители избирательных участков часами вынуждены ждать своей очереди, чтобы сдать протоколы об итогах голосования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Видео ТСН

Уставшие после бессонной ночи члены УИК лежат и сидят на полу с мешками и коробками протоколов, поскольку стульев в Дарницкой ТИК для них нет.

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Соответствующие фото обнародовала секретарь одной из участковых избирательных комиссий Леся Шелест.

"Где-то так выглядит сдача протоколов в ТИК (территориальной избирательной комиссии)", - написала она. 

Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов 01
Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов 02

В Киеве образуются огромные очереди возле участков. Люди несколько часов ждут, чтобы сдать протоколы, сообщает 112 канал.

В Запорожье сотни людей собрались под стенами территориальной избирательной комиссии, чтобы сдать протоколы. Члены избиркомов жалуются на медленную работу комиссии. Проработали лишь 10% общего количества протоколов. Люди стоят в очереди даже на улице. Здесь прогнозируют - все может растянуться на несколько дней, сообщает ТСН.

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    Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5435
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Так собственно всегда на выборах было.
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