Без Цензуры в прямом эфире: ЗЕ-провал. Кто пролетел на выборах? Кто станет топ-политиком?. ВИДЕО
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Сегодня на стриме "Без Цензуры" раскладываем по полочкам результаты выборов и думаем, что с этим всем делать.
- Провал "Слуг народа": кто виноват и можно ли делать?
- Кто получил почетную "премию Думчева"?
- Действительно ли история Пальчевского закончилась этим провалом?
- Как получилось, что шарията вошли в топ-5 в Мариуполе?
- Что означают результаты ОПЗЖ и им подобных? Это реванш или уже новое завоевание?
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