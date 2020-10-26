Без Цензуры в прямом эфире: ЗЕ-провал. Кто пролетел на выборах? Кто станет топ-политиком?. ВИДЕО

Сегодня на стриме "Без Цензуры" раскладываем по полочкам результаты выборов и думаем, что с этим всем делать.

- Провал "Слуг народа": кто виноват и можно ли делать?

- Кто получил почетную "премию Думчева"?

- Действительно ли история Пальчевского закончилась этим провалом?

- Как получилось, что шарията вошли в топ-5 в Мариуполе?

- Что означают результаты ОПЗЖ и им подобных? Это реванш или уже новое завоевание?

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