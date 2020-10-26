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Без Цензуры в прямом эфире: ЗЕ-провал. Кто пролетел на выборах? Кто станет топ-политиком?. ВИДЕО

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Сегодня на стриме "Без Цензуры" раскладываем по полочкам результаты выборов и думаем, что с этим всем делать.

- Провал "Слуг народа": кто виноват и можно ли делать?
- Кто получил почетную "премию Думчева"?
- Действительно ли история Пальчевского закончилась этим провалом?
- Как получилось, что шарията вошли в топ-5 в Мариуполе?
- Что означают результаты ОПЗЖ и им подобных? Это реванш или уже новое завоевание?

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 2684
  • Гыг с Вами


    Michael

    То шо, Порошенко знов призначив мерами Гепу та Труху?
  • Павло ШОвте
    Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3258
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