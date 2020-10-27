Новости Видео

"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения. ВИДЕО

7 70067
Несовершеннолетний парень проводил опрос Зеленского на одном из участков на Черниговщине, нарушая карантинные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, карантинное нарушение парень объяснил непредвиденными обстоятельствами.

"Смотрите, просто такая ситуация получается - перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", - сказал парень.

"Ну, умру получается", - ответил волонтер Зеленского на вопрос небезопасности такого использования маски.

Кроме того, парень заявил, что ничего не знает о том, что работа его волонтерская и не оплачивается.

Видео ВЕХА

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    и косит под дурачка как зеля "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 880
  • Roman Rjevskiy
    Будущий премьер , так что поосторожней с критикой
  • des_104
    перчатки погрызла собака, маску отдал бабушке, а мозгов бог не дал. вот такие "полвареники" нам позапрошлой весной власть и выбрали.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости