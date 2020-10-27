"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения. ВИДЕО
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Несовершеннолетний парень проводил опрос Зеленского на одном из участков на Черниговщине, нарушая карантинные ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, карантинное нарушение парень объяснил непредвиденными обстоятельствами.
"Смотрите, просто такая ситуация получается - перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", - сказал парень.
"Ну, умру получается", - ответил волонтер Зеленского на вопрос небезопасности такого использования маски.
Кроме того, парень заявил, что ничего не знает о том, что работа его волонтерская и не оплачивается.
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