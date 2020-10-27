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В 30% случаев у больного COVID-19 отрицательный ПЦР-тест, - Степанов. ВИДЕО

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Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

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"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.

Топ комментарии

  • Seva Stopov
    "Непонятно" в том плане, что кто-то конкретный эту аферу запустил изначально. А потом ее уже подхватили, кто по глупости, кто из корыстных мотивов, кто и по первому и по второму одновременно.
  • Меркава
    Они уже давно разрешили ковид без тестов ставить, и без программки обошлись.
  • юра Лонг
    А клинических симптомов нет их еще не опребелили . А я милого узнаю по походке... Так и вирусом ковида. Будут определять. Лечения протокола нет лекарств нет но суслик есть.
    Вот он и без микроскопа видать. Дурак не степаша это мы придурки если ему подчиняемся.
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