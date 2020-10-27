В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО
По подсчетам журналистов Крым.Реалии ТВ, за последний год на оккупированном полуострове пересохли не менее 10 водоемов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что если каждый год на полуострове будут высыхать по 10 озер, то примерно за 30 лет озер в Крыму не станет совсем.
Почему крымские озера исчезают, нам объяснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.
"Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер", – раскрывает подробности природных процессов ученый.
Перекрытый Северо-Крымский канал, уменьшение осадков, деятельность человека и массовое бурение скважин – главные причины исчезновения крымских озер, уверены эксперты.