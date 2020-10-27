В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО

В оккупированном Крыму исчезло уникальное Краснокаменское озеро, высохло знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма. Нет теперь и озера около села Залесное Бахчисарайского района.

По подсчетам журналистов Крым.Реалии ТВ, за последний год на оккупированном полуострове пересохли не менее 10 водоемов, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что если каждый год на полуострове будут высыхать по 10 озер, то примерно за 30 лет озер в Крыму не станет совсем.

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Почему крымские озера исчезают, нам объяснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

"Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер", – раскрывает подробности природных процессов ученый.

Перекрытый Северо-Крымский канал, уменьшение осадков, деятельность человека и массовое бурение скважин – главные причины исчезновения крымских озер, уверены эксперты.