В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве работники культуры, развлекательных заведений и сферы питания вышли на митинг против запрета им работать из-за отнесения областного центра к "красной" карантинной зоне.

В акции, которую поддержали также представители сферы торговли и спортивных клубов, приняли участие более полутысячи человек, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы не против карантина, мы не против власти. Мы против двойных стандартов, кому-то можно работать в "красной" зоне, а кому-то - нет. Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить?" - сказал один из участников акции Владимир Алексеев.

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По его мнению, в том, что число заболеваний коронавирусной болезнью в Николаеве растет, виноваты также и перевозчики, которые набивают под завязку транспортные средства, а также рынки и магазины, где мало кто контролирует карантинные требования.













