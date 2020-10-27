Наемники РФ открывали огонь из гранатометов возле Водяного и Песков, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а недалеко от населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили достигнутые 22 июля 2020 г. договоренности. В частности, неподалеку Марьинки и Широкино противник применил стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки - гранатометы различных систем.
Провокационные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 126 транспортных средств и 4 259 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.