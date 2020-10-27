В Новой Зеландии выпустили серию роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в местные выборы. ВИДЕО

В Новой Зеландии перед выборами выпустили серию рекламных роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в ход голосования.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Максим Саваневский, информирует Цензор.НЕТ.

Реклама, призывает граждан Новой Зеландии, проживающих за пределами страны, проголосовать на выборах. Главный герой роликов - россиянин Виктор, рассказывает о том, как он будет вмешиваться (meddle и interference) в ходе выборов в НЗ.

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"Тонко. Рад, что даже в Новой Зеландии Россия воспринимается как угроза", - написал Саваневский.

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