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В Новой Зеландии выпустили серию роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в местные выборы. ВИДЕО

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В Новой Зеландии перед выборами выпустили серию рекламных роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в ход голосования.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Максим Саваневский, информирует Цензор.НЕТ.

Реклама, призывает граждан Новой Зеландии, проживающих за пределами страны, проголосовать на выборах. Главный герой роликов - россиянин Виктор, рассказывает о том, как он будет вмешиваться (meddle и interference) в ходе выборов в НЗ.

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"Тонко. Рад, что даже в Новой Зеландии Россия воспринимается как угроза", - написал Саваневский.

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В Новой Зеландии выпустили серию роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в местные выборы 01

Топ комментарии

  • Real Trent
    Не пугают,а предупреждают.
  • Igr 44
    слишком презентабельно касаб выглядит. у него даже жилюги пятой модели есть и дневние лэптопы. В реале же средний московит это недомерок с засцаными штанами и в фуфайке на голое тело. естественно под бояркой.
  • Welt Schmerz
    Я делать нет рассматривать этот необходимо чтобы выразить меня в языку кора ботинок, придерживаться к некоторого туда управляет учебник грамматики.

    (Я не вважаю за потрібне висловлюватися мовою лаптів, дотримуючись якихось там правил граматики).
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